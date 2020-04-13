الدولار يستقر للأسبوع الخامس على التوالي

شهد سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار استقرارًا سعريًا، للأسبوع الخامس على التوالي في كل البنوك؛ رغم تصاعد التداعيات السلبية لفيروس كورونا حول العالم.

وجاء في مقدمة البنوك التي تبيع الدولار بأعلى سعر بنكي مصرف أبو ظبي الإسلامي بـ15.80جنيه.

فيما بيع بأقل سعر له ببنوك: "مصر، والأهلي المصري، والزراعي المصىري" عند 15.78جنيه للبيع، للأسبوع الخامس.

وأرجع متعاملون في سوق الصرف استقرار الدولار لعدم الطلب وهدوء الأسواق عقب استيراد احتياجات الأسواق استعدادًا لشهر رمضان والأعياد، مؤكّدين انخفاض تزاحم المواطنين على السلع والمنتجات.