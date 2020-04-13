المدن الجديدة تواصل إزالة تعديات البناء لردع مستغلي تداعيات كورونا 

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن أجهزة المدن الجديدة تواصل جهودها في شن حملات إزالة مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، مؤكداً أنه سيتم التصدي بكل حزم لمرتكبي المخالفات في المدن الجديدة، لردع الذين يستغلون الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الجزار، أنه أصدر تعليماتٍ مشددة لمسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها المختلفة باستمرار شن حملات دورية لرصد وإزالة المخالفات في المهد، مشدداً على أنه لا تهاون مع المخالفين وسيتم تحويل مرتكبيها إلى النيابة العسكرية.

وصرح المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأن جهاز المدينة بالتعاون مع الجهات الأمنية واصل تنفيذ حملات إزالة مخالفات البناء لمستغلي أزمة كورونا، حيث تم شن حملات بشكل مفاجئ لضبط مخالفات البناء داخل المدينة والتعامل الفورى دون تهاون مع المخالفات والإزالة الفورية لها.

وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن الحملات أسفرت عن "وقف أعمال بناء مخالفة بقطعة بالحي الرابع، وإزالة روف مخالف بالحي الرابع والتحفظ علي المعدات وقطع حديد التسليح، وكذا إزالة فورية لبناء غرفة مخالفة بالمحلية الخامسة بالتجمع الثالث، وفك الشدة الخشبية لدور مخالف وتم أخذ تعهد بعدم البناء مرة أخرى، كما تم إيقاف الأعمال المخالفة لقطعتين بالجولف المتميز وتم إنزال العمالة، وفك شدة خشبية لغرف سطح زائدة بقطعة بالياسمين 7 التجمع الأول".

فيما أشار المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه كلف مسؤولي إدارتي الأحياء والأمن بالجهاز بالتعاون مع الجهات الأمنية وشن حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء بالمدينة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم شن حملة لإزالة غرف سطح زائدة مخالفة بعقار بالحي 11 بغرض تحويله لدور سكنى بالمخالفة للتراخيص، حيث استغل مالك العقار الظروف الحالية وشرع بالبناء المخالف، مشيراً إلى أنه تم شن حملة أخرى بالتعاون مع الجهات الأمنية لإزالة المخالفات والإشغالات والجراچات المخالفة والتعديات على أملاك الدولة بمنطقة الفاصل السكني الصناعي بالحي السادس.

وذكر الشربيني، أنه جرى التشديد على نواب ومعاوني ورؤساء الأحياء بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن رصد وإزالة مخالفات البناء والتعامل دون تهاون معها والإزالة الفورية لها، مشدداً على أنه لا تهاون مع المتعدين بالبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة.

وصرح المهندس محمد القصري رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، بأن جهاز مدينة النوبارية الجديدة نفذ حملة إزالة لدور سكني بالمخالفة للتراخيص، وذلك بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأكد القصري، استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، وأنه لا تهاون مع المتعدين، مشيراً إلى أنه كلف مسؤولي الجهاز بضرورة المتابعة الدورية لرصد وإزالة المخالفات في المهد وتحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إن لجنة الإزالة المشكلة بعضوية كل من مسؤولي الجهاز وشرطة التعمير وشرطة المرافق، بعد اتخاذ الإجراءات القانوينة، تمكنت من إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالفة بقطعتي أرض بالمنطقة المضافة للمدينة (الرابية)، حيث تم إزالة مبنى دور أرضى، ومبنى آخر مكون من دورين أرضى وأول بدون ترخيص مع تحرير محضر المخالفة اللازم.

كما حذر رئيس جهاز مدينة الشروق، المخالفين بعدم تنفيذ أعمال مخالفة، حيث أنه سيتم التصدي بكل حزم وقوة للمخالفات البنائية، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات بهدف الحفاظ على النسق المعماري لمدينة الشروق، مضيفاً أنه سيتم استكمال حملات التصدى للبناء المخالف من مستغلي تعامل الدولة مع تداعيات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه أصدر تعليمات لمسئولى إدارة تراخيص البناء بالجهاز، بتشديد حملات رصد وإزالة مخالفات البناء والمرور الدوري والمكثف عل مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، والإزالة الفورية لأي مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتحويلها للنيابة العسكرية طبقا لقانون الطوارئ.