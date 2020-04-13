التنمية المحلية: استمرار عمليات التعقيم بالمحافظات لمواجهة كورونا

وجّه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، باستمرار عمليات تعقيم وتطهير المنشآت ومباني الوحدات المحلية والشوارع وأماكن التجمعات في المدن والقرى ومواقف سيارات النقل العام على مدار اليوم، وفض الأسواق العشوائية.

كما شدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من ارتداء العاملين بمنظومة النظافة والموجودين في الشارع على مدار اليوم الكمامات الواقية، واتخاذ أي إجراءات إضافية بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء، والجهات المعنية، ضمن التدابير التي تتخذها أجهزة الدولة للوقاية بما يحقق السلامة لجميع المواطنين، في ضوء تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار شعراوي إلى أنّه يتابع يوميا مع المحافظين، موقف تطهير وتعقيم المباني والشوارع والمنشآت المختلفة، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد وأدوات التعقيم، وإجراءات رفع المخلفات من المدن والمراكز والقرى، وإزالة تراكمات القمامة، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ووجّه شعراوى بالتنسيق بين أجهزة المحافظات ومنظمات المجتمع المدني، للمساهمة في توفير مستلزمات الوقاية والتطهير، استكمالا لدور الدولة مع دعم جهود الشباب في المحافظات في أعمال التوعية اللازمة للمواطنين بأهمية الالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة ومنع التجمعات، ونشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة، والملصقات الخاصة بتوعية ذوي الإعاقات السمعية في أماكن واضحة.

وناشد شعراوي، المواطنين في القرى والمدن والمراكز، باتباع إجراءات الحماية اللازمة حفاظا على صحتهم ومنعا لانتشار الفيروس، والحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بفيروس كورونا من مصادرها الرسمية، ممثلة في وزارة الصحة أومركز معلومات مجلس الوزراء، وعدم نشر أي معلومات مغلوطة أو شائعات قد تضر بمصلحة الوطن وتؤثر على السلم العام في المجتمع.