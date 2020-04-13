بدء صرف منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة ببني سويف

بدأت مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري ببني سويف، اليوم، في صرف الدفعة الأولى من منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، والتي تبلغ قيمتها 500 جنيه للعامل الواحد.

وشهدت مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري، إقبال كبير من المواطنين، انتظارا لصرف المنحة، وسط تواجد مجموعات شبابية من الأحزاب والجوالة بالشباب والرياضة والمجموعات الكشفية الشبابية التي تواجدت للتنظيم وإجراء التباعد الاجتماعي بين المواطنين ومنعا للتزاحم، للحد من التجمعات في إطار مجابهة فيروس كورونا المستجد.وعقدت مديرية القوى العاملة ببني سويف بإشراف محمد طلعت وكيل الوزارة، غرفة عمليات على مدار الساعة من أجل متابعة الصرف وتقديم التسهيلات اللازمة.

من جانبه، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لصرف الدفعة الأولى من منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، والتي تبلغ قيمتها 500 جنيه للعامل الواحد، وذلك تتفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء بصرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأصدر المحافظ تكليفاته لمسؤولي البنك الزراعي المصري وهيئة البريد والقوى العاملة والوحدات المحلية بالتعاون والتنسيق لتجهيز مكاتب البريد وفروع البنك بأماكن انتظار لائقة من حيث الفراشة والمقاعد، للمستفيدين من المنحة مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الصحية والوقائية، مع تنظيم حركة الدخول والخروج، ومراعاة آليات التنفيذ والصرف تجنبا لحدوث زحام أو تكدس، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.