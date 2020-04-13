جبور: ربط المعامل المصرية بمختبر هونج كونج للتأكد من دقة الإجراءات

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن هناك تعريف واضح ومنتشر حول تعريف حالة المشتبه به والمصابين بفيروس كورونا، وعلى رأسهم المخالطين للمصابين.

وأضاف "جبور" خلال مؤتمره الصحفي مع ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن من ضمن التعريفات الموضحة قدوم الشخص من دولة بها العديد من المرضى، بخلاف وجود أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف وضيق التنفس.

وأوضح أن مصر من الدول التي حصلت على الاختبارات السريعة لفيروس كورونا، ولكن يظل الأهم من ذلك هو منهجية وزارة الصحة والسكان للتأكيد على الاختبار السريع: "الاختبار السريع بيديني فكرة سريعة".

وأكد أنه جرى ربط المختبر المرجعي في هونج كونج، بالمعامل المركزية المصرية، للتأكد من أن الإجراءات التي تنفذ من خلال الفحوصات المختبرية صحيحة 100%، مشيرا إلى أنه لا توجد أي إجراءات اتخذتها مصر إلا ضمن توصيات المنظمة وبالمناقشة معها ووضع الإرشادات الفنية بالكامل مع الحكومة المصرية، مع وجود إجراءات سيادية تتخذ من كافة البلدان من وجهة نظر كل دولة على حده.

وتابع: "لا نوصي باستخدام الماسك الطبي في الأماكن العامة لما يؤثر على نفسية مرتديه بعدم وجود أمان في الأماكن المتواجد به، وأهم إجراء وقائي هو غسل اليدين، وانتقال الفيروس بحجم القطيرات ما زالت تحت الدراسة".