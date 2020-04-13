الصحة العالمية تكشف حقيقة قضاء درجات الحرارة العالية على فيروس كورونا

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن هناك دراسات عديدة عن بقاء الفيروس على الأسطح، مشيرًا إلى أن هذه المدة قد تستغرق بضعة ساعات أو يوم أو 9 ساعات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس مثبتًا علميًا.

وأضاف خلال مؤتمره الصحفي مع ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر: "لا يوجد أي إثبات علمي على أن ارتفاع درجة الحرارة حتى الآن ستوقف فيروس كورونا، وعندما يصل إلى ذروته، فإن المنحنى الخاص به يهبط وهو مؤشر إيجابي لنمط الوباء".

وتابع: "ولكن من خبرتنا مع فيروسات تنفسية أخرى، أن الانتشار يبطئ في الدرجات الحرارة أعلى، ولا أقول تختفي، لأن الفيروسات الجديدة لا تختفي".

وأردف: "إنتاج لقاح هو الذي سينقذ العالم من انتشار ثاني وثالث لفيروس كورونا المستجد".