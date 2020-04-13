فض أسواق بهتيم وتشديد إجراءات العزل الإجباري لـ37 منزلا

شنت أجهزة حي شرق شبرا الخيمة حملة مكبرة، لفض الأسواق بمنطقة بهتيم، والتي تشهد عزلًا إجباريًا لقاطني 37 منزلًا بمنطقة شارع مهنا المؤنس بالمرجوشي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

في السياق ذاته، شن الحي حملة مكبرة لتطهير منطقه مسطرد، لمكافحة انتشار العدوى بعد ظهور حالات إيجابية بالمنطقة.

وسجلت منطقة بهتيم بشبرا الخيمة 3 إصابات ووفاة جديدة بكورونا، ضمن المخالطين للحالات التي ظهرت بالمنطقة.

وكشف تقارير الصحة حدوث حالة وفاة من بهتيم لسيدة عمرها 65 سنة، وإصابة حالتين لعامل 49 سنة شارع مهني المؤنس، وابنته 17 سنة، وحالة لموظف 28 سنة، كان مخالطًا لشقيقه المحجوز حاليا بالحجر الصحي ومقيم بهتيم

فيما دفعت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية بسيارات اطفاء لاستخدام خرطومها الذي يتعدى طوله أكثر من 50 مترًا، للوصول إلى الحواري والشوارع الضيقة، لتعقيم منطقة شارع مهنا المؤنس، ضمن الاجراءات الوقائية خلال فترة الحجر الصحي الإجباري.

كما واصل فريق من الطب البيطري بالقليوبية التحفظ على الحيوانات المنزلية داخل منازل بعض الأهالي، فيما كون شباب المنطقة مجموعات تبرعت لقضاء مصالح المواطنيين، منعًا للتزاحم وللمساهمة في الإجراءات الوقائية التي فرضتها الدولة.

كانت محافظة القليوبية، قد أعلنت الجمعة الماضية فرض الحجر الصحي على شارع ومنزلين بمنطقة بهتيم التابعة لحي شرق شبرا الخيمة، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين أسرتين إلى 35 حالة إيجابية، ووفاة 3 من الإصابات المؤكدة، وجرى حجزهم في مستشفيات العزل.