"بشارة" يقيل رئيس الوحدة المحلية لقرية السبع آبار غربية للتقصير بالعمل

أصدر للواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، قرار اليوم بإقالة كلا من عبد النبى حماد أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية السبع آبار غربية، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، وشاكرعمر محمد شريف سكرتير القرية وذلك بسبب التقصير في العمل والمهام الموكلة إليهما.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة الالتزام وبذل أقصى جهد في العمل وخاصة أن البلد تمر بظروف استثنائية وتحتاج إلى عمل متواصل في النظافة وأعمال التطهير بالقرى والمدن للحفاظ على أرواح المواطنين وللوقاية من فيروس كرونا.

وأوضح "بشارة" أنه تم التشديد على كافة أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة من رؤساء قرى ومدن وأحياء والمعاونين ببذل جهد مضاعف فى العمل وتنفيذ المهام الموكلة لهم بدقة، منوها أن هناك متابعة جادة لكافة القرى والمراكز ومن يثبت تهاونه أوتقصيرة تتم إقالته فورا.