وزير الاتصالات: صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة عبر 5700 منفذ

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اليوم كان اليوم الأول لصرف المنحة التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرفها لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة للتخفيفف عليهم من تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحا أنه جرى تخصيص 4600 مكتب بريد و1100 منفذ تابع للبنك الزراعي المصري لصرفها.

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN"، أنه بدأ اليوم الصرف للمواطنين الذين تلقوا رسالة نصية على هاتفهم، واليوم جرى إرسال مجموعة من الرسائل للمواطنين لتسلم الـ500 جنيه غدا.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن المنحة يجرى صرفها على 3 دفعات بواقع 500 جنيه شهريا ويجرى تسليم المواطنين كارت لصرف الدفعتين المقبلين المودوعين في حساب يجرى فتحه لكل عامل.