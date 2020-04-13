إمساكية شهر رمضان 2020 - 1441 ومواقيت الصلاة

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ويحرص المسلمون على معرفة مواقيت الصلاة لأدائها في وقتها، فضلا عن موعد الإفطار والسحور والإمساك، بخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية إمساكية شهر رمضان المبارك 2020 الميلادي و1441 هجريًا، وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

الجمعة 24 أبريل الموافق 1 رمضان

السبت 25 أبريل الموافق 2 رمضان

الأحد 26 أبريل الموافق 3 رمضان

الاثنين 27 أبريل الموافق 4 رمضان

الثلاثاء 28 أبريل الموافق 5 رمضان

الأربعاء 29 أبريل الموافق 6 رمضان

الخميس 30 أبريل الموافق 7 رمضان

الجمعة 1 مايو الموافق 8 رمضان

السبت 2 مايو الموافق 9 رمضان

الأحد 3 مايو الموافق 10 رمضان

الاثنين 4 مايو الموافق 11 رمضان

الثلاثاء 5 مايو الموافق 12 رمضان

الأربعاء 6 مايو الموافق 13 رمضان

الخميس 7 مايو الموافق 14 رمضان

الجمعة 8 مايو الموافق 15 رمضان

السبت 9 مايو الموافق 16 رمضان

الأحد 10 مايو الموافق 17 رمضان

الاثنين 11 مايو الموافق 18 رمضان

الثلاثاء 12 مايو الموافق 19 رمضان

الأربعاء 13 مايو الموافق 20 رمضان

الخميس 14 مايو الموافق 21 رمضان

الجمعة 15 مايو الموافق 22 رمضان

السبت 16 مايو الموافق 23 رمضان

الأحد 17 مايو الموافق 24 رمضان

الاثنين 18 مايو الموافق 25 رمضان

الثلاثاء 19 مايو الموافق 26 رمضان

الأربعاء 20 مايو الموافق 27 رمضان

الخميس 21 يونيو الموافق 28 رمضان

الجمعة 22 مايو الموافق 29 رمضان

السبت 23 مايو الموافق 30 رمضان

الأحد 24 مايو الموافق 1 شوال "أول أيام أعياد الفطر المبارك"

إمساكية رمضان 2020 هي دليل كل مسلم في الشهر المبارك لمعرفة مواقيت الصلاة والإمساك والسحور، والإمساكية لا غنى عنها لأي مسلم.