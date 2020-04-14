المغرب يبحث مع رؤساء أفارقة طرح مبادرة لخلق إطار لمواجهة كورونا

اقترح العاهل المغربي الملك محمد السادس إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تهدف لخلق إطار عملي لمتابعة إيقاع تطور مراحل تدبير الدول الإفريقية لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وجاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما الملك محمد السادس، على التوالي، مع رئيس جمهورية كوت ديفوار ألاسان درامان واتارا، ورئيس جمهورية السنغال ماكي سال، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال الديوان الملكي المغربي، في بيان، إنه خلال هذه المحادثات التي تناولت التطور المقلق لجائحة "كوفيد 19"، اقترح الملك محمد السادس، إطلاق المبادرة، لافتا إلى أن "الأمر يتعلق بمبادرة واقعية وعملية تسمح بتبادل التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة".

وكان مفوض مجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، أعلن في وقت سابق، عن عقد اجتماع للمجلس، لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها أمام مخاطر تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في القارة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال شرقي في تصريح لوسائل الإعلام الجزائرية، "إنّ اجتماع لمفوضية مجلس الأمن والسلم للاتحاد، الثلاثاء القادم، بمشاركة مدير منظمة الصحة العالمية لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها لمجابهة الوباء".

وأضاف شرقي، "أن إفريقيا في حاجة لنحو 150 مليار دولار لمواجهة وباء فيروس كورونا، محذرًا من انعكاسات وتداعيات وخيمة ستكون لانتشار الوباء في القارة الأفريقية وعلى أمنها القومي، وهو ما يجعل القارة تستعد للأسوأ".