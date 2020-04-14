تفاصيل مبادرة "كأني اعتمرت".. والمفتي: قد تمتد لحج النافلة

تحدث الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن إطلاق الدار مبادرة للحث على التبرع بقيمة العمرة لمصارف الخير تحت عنوان "كأني اعتمرت"، حيث ذكر أن المبادرة جاءت استجابة للواقع الذي نعيشه في هذه الأيام، والذي يحتاج للتعاون والتكاتف وأن يأخذ كل منا بيد الآخر في معركة وعي حقيقي، مؤكدا أن الحملة والمبادرة قد تمتد إلى حج النافلة.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، عبر الكونفرس، على شاشة "mbc مصر"، أنه من خلال اطلاعه على الإحصاءات للمعتمرين المصريين الذين كان يتوقع أن يؤدوا مناسك العمرة هذا العام وحالت الظروف دون ذلك، وجد أن عددهم يصل إلى 800 ألف شخص، "ورأينا أنه إذا تم توجيه هذه الأموال التي كانوا سينفقونها لأداء العمرة إلى مصارف الخير ودعم المحتاجين والعمالة اليومية غير المنتظمة، فإننا نكون أمام ملايين الجنيهات ستكون سببا في تفريج كربات آلاف المحتاجين والمتضررين".

وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن مبادرة دار الإفتاء انطلقت من مبدأ مهم وهو مبدأ الرحمة واسم الله الرحيم، "فنحن نترجم معنى الرحمة إلى أفعال وعبادات يصل نفعها إلى الناس، ونحقق الوعي الحقيقي للنص الشرعي الذي يتحرك على أرض الواقع في صورة عبادة ذكية تؤدي دورا مجتمعيا مهما".

وتابع : "هذه الحملة يمكن أن تمتد كذلك إلى حج النافلة، والفتوى مستقرة في دار الإفتاء على ذلك من قديم الزمان وحتى يومنا هذا".