أشرف زكي عن استمرار تصوير المسلسلات: مش ترفيه.. بنحرك عجلة الإنتاج

رد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على انتقادات بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي على استمرار تصوير المسلسلات الرمضانية رغم المحاذير التي وضعتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقال إن عجلة الإنتاج لابد أن تستمر، و"الأعمال الفنية تُعد جزء من عجلة الإنتاج وليس ترفيه".

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أمس: "ما البنوك شغالة والمصانع شغالة بس كله مش بكامل طاقته وكذلك الاستديوهات شغالة مش بكامل طاقتها، أحنا شغالين بـ25 – 30% من طاقتنا فقط، إحنا وظيفة زي أي وظيفة مينفعش نقف".

وأشار نقيب المهن التمثيلية، إلى أن هناك عمالة يومية في الاستوديوهات وهناك من يقف وراء الكاميرات والأمر ليس مقتصر على 7 فنانين أو 8، بل هناك عدد كبير من المواطنين يعملون من أجل خروج الأعمال الفنية للنور، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، طالبوا باستمرار عجلة الإنتاج، مع توخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وتابع: "رغم الكورونا ورغم اللي احنا فيه عجلة الإنتاج شغالة ومصانعنا شغالة، كلنا شغالين، إحنا مش رايحين للترفيه احنا ريحين نشتغل، كل واحد فينا خايف على نفسه، طالبنا جهات الإنتاج باتخاذ الإجراءات الوقائية، وقياس درجة الحرارة للعاملين بشكل مستمر، وعدم التصوير في أماكن نائية، والاستمرار في التعقيم، وعدم عمل مشاهد التجمعات إلا في أضيق الحدود".