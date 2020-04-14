محمد شومان آخرهم.. دعموا الإخوان فتبرأت منهم عائلاتهم

"هنشيل اسمك من البطاقة ووجودك أذى".. جملة تبرأت بها لوجين محمد شومان من والدها الممثل، الذي فضل دعم جماعة الإخوان الإرهابية، وانضم في عام 2017 لقناة الشرق الإخوانية، التي تبث من تركيا بغرض نشر الشائعات عن مصر ودعم الجماعة.

وظهرت ابنة محمد شومان لترد على بيانه الأخير من خلال مقطع فيديو، الذي يناشد فيه السلطات المصرية بالإفراج عن نجله الذي يخضع للتحقيق، قائلة: "أنا وأختي وأخويا أحمد، مش أسرتك، ومالناش أي علاقة ولا صلة بيك، وقطعنا كل ما له علاقة بيك من 5 سنين"، لتنضم بذلك لكثيرين تبرأوا من أقارب لهم فضلوا الانضمام او دعم أو تأييد الجماعة الإرهابية.

الإعلامي وحارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أحمد شوبير، كان أشهر من تبرأ من أقاربه بسبب جماعة الإخوان الإرهابية، فشقيقه واحد من الذين قادوا مظاهرات الجماعة الإرهابية ضد الدولة وينتمون لها وصدرت ضده أحكام قضائية عديدة.

شوبير: أخي خائن.. وشقيق ياسر العمدة: ميستحقش يبقى مصري

أحمد شوبير أعلن أكثر من مرة أنه لا يحترم وجهة نظر شقيقه الهارب في أمريكا، وأن مصر أهم حتى من شقيقه، لأنه يجده قد حاد عن اللياقة والوطنية بتحريضه الدائم على العنف والقتل في أكثر من مناسبة، وفيديوهات يقوم ببثها على الإنترنت، ووصفه بأنه "خائن".

كما تبرأ محمود عبدالحليم أحمد عبدالحفيظ، من شقيقه ياسر العمدة، أحد عناصر جماعة الإخوان، بسبب انتمائه لجماعة إرهابية، والهجوم على مصر من الخارج، وذلك خلال تقرير عرضه الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر".

وقال عبد الحفيظ:" يا ريت ما أكون أخوه، أسقطناه من حساباتنا تماما، ده إنسان خاين وجاسوس، وإنسان مفروض تسقط عنه الجنسية ميستحقش يكون مصري"، حيث يعد العمدة أحد مسؤولي اللجنة الإعلامية لتنظيم "طلائع حسم" المسلح التابع لجماعة الإخوان.

وفي محضر رسمي، تبرأ معتز مصطفى محمد شاهين، ابن شقيقة القيادي الإخواني والنائب البرلماني السابق الهارب بأسرته إلى كندا محمد جمال حشمت، منه ومن انتمائه السابق لجماعة الإخوان الإرهابية، موجها الاتهام للجماعة الإرهابية بالتخلي عن دورها الإصلاحي، واللجوء إلى العنف والإرهاب، لتحقيق مصالحها.

كما تبرأ شقيق الإعلامي الهارب محمد ناصر من شقيقه، عن طريق لافتات علقها في شوارع محافظة بني سويف، مسقط رأسه، يعلن من خلالها تأييد الدولة والتعديلات الدستورية الأخيرة والرئيس عبدالفتاح السيسي.