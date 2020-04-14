جامعة القاهرة تنتهي من دراسات اختيار مستشفى عزل لأعضائها

صرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بأن اللجان الطبية بالجامعة انتهت من دراسات اختيار مستشفى من مستشفياتها لاختيار أحدها لعزل من قد يتعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطقم الطبية، والعاملين بالجامعة.

وقال الدكتور الخشت، إنّه وجّه قيادات المستشفيات وإدارة الجامعة، بمراجعة تجهيزات عدة مستشفيات تحسبًا لأي سيناريوهات محتملة، واستكمال جميع احتياجاته كمستشفى للعزل، ليكون جاهزا للعمل، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، والأجهزة المعنية، كما أكد الخشت مراعاة المعايير القياسية لمستشفيات العزل طبقًا للمواصفات الدولية.

كان الدكتور الخشت عقد اجتماعا لبحث الموقف بمستشفيات الجامعة، ومدى جاهزيتها، للتعامل كمستشفى للعزل، وحضر الاجتماع عمداء كلية الطب، ومعهد الأورام، ومديرو مستشفيات الجامعة، ومسؤولون عن قطاعات الطب الوقائي، ومكافحة العدوى.