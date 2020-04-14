"عشماوي" يزور مصنع بالطور للتأكد من إجراءات الوقاية ضد كورونا

تابع اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، يرافقه أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، اليوم، سير العمل بمصنع لمبات إضاءة كهربائية بمدينة الطور، لمتابعة سير عجلة الإنتاج، والوقوف على مدى اهتمام العاملين بارتداء القناعات كإجراء احترازي، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وشدد "عشماوي" على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بتعقيم المصنع كل ثلاث ساعات على الأقل، والحرص على ارتداء جميع العاملين للماسكات، وتخفيض عدد العمالة بالمصنع.

جدير بالذكر أن المصنع يقام على مساحة ألف متر، بتكلفة 32 مليون جنيه، ويوفر 25 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة، ويعد المصنع هو الأول من نوعه بالمحافظة باستثمارات تصل إلى 32 مليون جنيه.