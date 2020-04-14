الإسماعيلية تكثف من أعمال تطهير قريتي الحجر الصحي للوقاية من كورونا

أكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، على استمرار حملات التعقيم اليومية المكثفة لعزبة اللبن بالتل الكبير المعزولة صحيا، وعزبة أبوربيع بمدينة أبوصوير، بالتنسيق مع هيئة قناة السويس والوحدات المحلية بالإضافة إلى تعقيم منطقة أرض الجمعيات بحي ثالث الإسماعيلية.

وقال "بشارة" إنة يتم توفير كافة الاحتياجات الغذائية للأهالي بالمناطق المعزولة بشكل يومي من خبز وسلع غذائية وأسطوانات بوتاجاز، مع توفير أطقم صحية من وزارة الصحة تقوم بعمل فحوصات للمواطنين المشتبة في أنهم خالطوا أو تواجدوا بالقرب من المصابين، واستمرار عزل الأماكن من عيادات ومحلات ومعامل تحليل يشتبه فى تردد المصابين عليها، والتشديد على عدم تنقل المواطنين من وإلى المناطق المعزولة وتجنب التجمعات في كافة الأماكن وإلغاء الاحتفالات بشم النسيم وأي تجمعات أخرى، والتزام الأمن بتنفيذ قوانين الحظرللحفاظ على صحة المواطنين، ومنع انتشار فيروس كورونا .

وأضاف محافظ الإسماعيلية أن الوضع مستقر وأنة يتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية بشكل دقيق وخاصة العزل الصحي للمواطنين المشتبه فى إصابتهم، وإحالة الحالات الإيجابية لمستشفى العزل، وأن حالة المصابين الذين تم نقلهم مستقرة وهناك حالات تتماثل للشفاء وسوف تخرج قريبا من المستشفى.