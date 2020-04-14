هيئة الدواء: الدواء المضاد للقمل لم تثبت فاعليته في علاج كورونا

علقت هيئة الدواء المصرية، على ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، بشأن فاعلية دواء ايفرميكتين "Ivermectin في علاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضحت الهيئة أنّه وفقا لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، فإنّ "ايفرمكتين" ظل لعقود طويلة يستخدم كدواء بيطري للوقاية والعلاج من بعض الديدان الطفيلية الداخلية والخارجية، وبعد ذلك تم استخدامه للعلاج البشري لمجموعة متنوعة من الديدان الطفيلية وكذلك قمل الرأس والجرب.

وتابعت هيئة الدواء المصرية، أنّه وفقا للخطاب الصادر عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA والموجه للمتخصصين والمعنيين، ووفقا للدراسة المعلنة من جامعة موناش الاسترالية في هذا الشأن، فإن فاعلية دواء إيفرمكتين في القضاء على فيروس كورونا المستجد، لم تُثبت إلا من خلال التجارب المعملية، ومثل هذه التجارب تجرى في المراحل الأولية، ولا يمكن الاعتماد عليها، إذ إنّ أي دواء يحتاج للعديد من الدراسات السريرية لإثبات فاعليته وأمانه في الوقاية و/أو العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الهيئة أنّ دواء إيفرمكتين له العديد من الآثار العكسية، مثل الطفح الجلدي والغثيان والقيء والإسهال وآلام المعدة وتورم الوجه والأطراف، وبعض الآثار العصبية مثل الدوخة والارتباك، كما قد يؤدي الى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم وقد يتسبب في نقص كرات الدم البيضاء.

وناشدت هيئة الدواء المصرية، المواطنين، بعدم تناول أي علاج دون استشارة الفريق الطبي المختص، وضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والرجوع لمقدمي الخدمات الصحية في هذا الشأن، وتابعت أنّه وفقا لمنظمة الصحة العالمية لم يثبت حتى الآن اعتماد دواء فعال لعلاج هذا الفيروس.

وأهابت الهيئة، بوسائل الإعلام، تحري الدقة فيما يتم نشره والرجوع إليها للاستفسار والتأكد من المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية المعتمدة والمسجلة بمصر، حفاظا على صحة المواطنين.