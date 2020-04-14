إطلاق اسم الطبيبة سونيا "شهيدة كورونا" بقصر العيني الفرنساوي

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إطلاق اسم الطبيبة سونيا عبد العظيم عارف، طبيبة قرية "شبرا البهو" بالدقهلية التي وافتها المنية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، على إحدى وحدات قصر العيني الفرنساوي بالجامعة، بالإضافة إلى وضع لوحة باسمها على جناح (ج) بالطابق الرابع بالمستشفى.

وكان الدكتور محمد الخشت، قدم تعازيه إلى أسرة الطبيبة المتوفاه، مؤكدًا أن إطلاق اسمها على جناح (ج) بمستشفى الفرنساوي، نوع من رد الاعتبار لها وللكادر الطبي، بعد أن رفضت قلة غريبة على النسيج المصري دفنها.

وقال، إن "الجميع يقدر دور الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات، قيادات وأجهزة الدولة وعلماء وأطباء وتمريض مصر يصطفون الآن في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد"، داعيًا إلى تعاون الجميع في مواجهة هذا الخطر، والترفع عن الأنانية، مؤكدًا أن الرهان الآن على معركة الوعي وطريقة التفكير.