تعقيم قرية الفردان بالإسماعيلية للوقاية من فيروس كورونا

أكد المهندس إبراهيم مطر رئيس قرية الفردان، مواصلة الوحدة المحلية أعمال رش وتطهير أماكن انتظارا لمواطنين وتطهيرالسيارات والطرق المحيطة بمعديه الفردان بالتنسيق مع مركز ومدينة الإسماعيلية برئاسة العميد وائل حمزة، بحسب توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بشأن تكثيف أعمال الرش والتعقيم والتطهير ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، إلى أن أعمال التعقيم متواصلة نهارا خلال فترة الحظر لكافة القطاعات بمدينة الإسماعيلية وتوابعها، حيث جرى رش وتعقيم وتطهير منطقة عماير الجاهز ومنطقة نادي الكهرباء بنطاق حي ثالث، ومواصلة تعقيم منطقة أرض الجمعيات ومحيط العقار 53 والذي جرى عزلة منذ أيام، والمنطقة الخامسة بالكامل من خلال أجهزة ومعدات مجلس المدينة والأحياء وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس.