مبادرة بينا: وفرنا غرف للعزل داخل دور الرعاية مع بداية أزمة كورونا

أكدت رحاب عبد الله مديرة مبادرة "بينا" بوزارة التضامن الأجتماعي، إن المبادرة ترتكز علي المشاركة المجتمعية، وتقديم كل الرعاية للدور الاجتماعية، والتوعية لاطفال وكبار السن بالدور.

وأضافت عبد الله، خلال لقاء مع برنامج، ( هذا الصباح) علي قناة "اكستر نيوز"، أن الأطفال الأيتام وكبار السن مسؤولية المجتمع كلة، وليست مبادرة بعينها، وأن المبادرة تقوم علي محوريين اساسيين، وهم رعاية الطفل وتقديم الخدمات له، وتوعية المجتمع بتقبل هؤلاء الأطفال وتقديم الدعم لهم، واننا نعمل علي الأهتمام بالصحة البدنية والنفسية للطفل خاصة في ظل ازمة كورونا الحالية، وأنها تقوم علي محوريين اساسيين، وهما رعاية الطفل وتقديم الخدمات له، وتوعية المجتمع بتقبل هؤلاء الأطفال وتقديم الدعم لهم، وان هناك نزول ميداني من جانب الاطباء النفسين، مع متطوعين من الهلال الأحمر، ونشر التوعية الصحية بين الأطفال في ظل الأزمة الحالية، وضرورة الاهتمام بالتوعية الصحية والاهتمام بالنظافة المستمرة، مع التاكيد ان اي شخص يدخل الي اي دار حاليا سواء متطوع او من اي جهة يجب التأكد انه غير مريض علي الإطلاق، ومدرب تماما علي حماية نفسه والأطفال من خلال التباعد الاجتماعي.

وتابعت مدير مبادرة بينا، اننا نسعي حاليا الي التواصل مع شركات لتوفير الألعاب لاطفال وتنظيم مسابقات لهم، لنشر البهجة بينهم خاصة في ظل موسم رمضان والأعياد، كما اننا ننسق حاليا مع وزارة الصحة، لعمل ملف صحي لكل طفل داخل الدور، يوضح الحالة الصحية له، ومن المنتظر ان تتم هذة الخطة خلال العام الجاري.

واشارت عبد الله، اننا قمنا ايضا بتخصيص غرفة للعزل داخل كل دور رعاية، لعزل اي طفل تعرض لاصابة لقدر الله، وان حتي الان لا يوجد اي حالة لدينا علي الإطلاق.