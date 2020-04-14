أكبر متعافي من كورونا بالمنيا: الأطباء لا ينامون ولازم نأخذ بالأسباب

أعرب الحاج عبد المنعم عبدالله، "أكبر متعافي من كورونا"، يبلغ من العمر 88 عاما، من محافظة المنيا، والذي خرج اليوم الثلاثاء، من مستشفى الحجر الصحي بقها بعد أن أثبتت التحاليل سلبية إصابته من المرض عن فرحته بخروجه مشيرا إلى أن الفيروس لا يقبض الأرواح وأنها أعمار ويجب أن نأخذ بالأسباب متوجها بالشكر إلى الفريق الطبي بالمستشفي الذي لا ينام وعاملوه كفرد من أسرتهم ولم يتأخروا عنه يوميا داعيا الله أن يبارك في أعمارهم .

وأشار الدكتور أحمد مصطفى استشاري التخدير والعناية في فريق الحجر الصحي بقها، إلى أن بحالة الحاج عبد المنعم عبدالله ترتفع حالات التعافي بالمستشفى إلى 45 من إجمالي 111 دخلت المستشفى للعلاج من فيروس كورونا حيث توفت 3 حالات ويخضع الباقي للعلاج.

وأوضح مصطفى أن المسن المتعافي مكث أسبوع للعلاج عقب تحويله من مستشفى حميات العباسية وجرى عمل التحاليل له مرتين حيث تحولت نتيجته من إيجابية لسلبية.

وطالب مصطفى المواطنين بضرورة التعرض للشمس لتعزيز المناعة والحفاظ على تناول الأكل الصحي بجانب الالتزام بالمنازل حرصا على سلامتهم وذويهم من التعرض للإصابة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن المستشفى أكدت في بيان صادر عنها اليوم، أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري.

وأكد البيان أن البروتوكول المصري للعلاج أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس التاجي.