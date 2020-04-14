وزير التعليم يكشف موعد وطريقة الاختبار الشفوي للطلاب المتقدمين بأبحاث

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لأولياء أمور الطلاب الذين يقدمون على شراء مشاريع الأبحاث من المكتبات وغيرها، وذلك للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، حيث ذكر أنه سيتم إخضاع الطلاب لامتحانات شفوية.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أنه عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفي بداية العام الجديد "أول أسبوعين"، سيكون هناك امتحانات شفوية لجميع الطلاب التي تقدمت بمشاريع، وستقوم كل مجموعة بعرض البحث على لجنة اختبار.

وتابع: "كل مجموعة تيجي قدام لجنة الاختبار تعرض المشروع بتاعها، لو هما اللي عملوه فعلا يبقى ده تنميه لمهارة العرض وهيبقى حاجة بسيطة بالنسبة لهم، لو هو اشتراه هيبقى واضح إنه مش شغلة، و لو ده حصل هيبقى فيه إجراءات هتتخذها الوزارة لهؤلاء الطلاب هتطلب منهم امتحانات إضافية أو مواد إضافية، فملهوش داعي الأهالي يحطوا ولادهم في هذا الأمر".