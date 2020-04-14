محافظ الإسكندرية يصدر قرارت خاصة بشأن شم النسيم

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم اتخاذ قرار بغلق حديقة الحيوان والحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ، يوم شم النسيم، فيما يعتبر الكورنيش مشكلة مستمرة نظرا لتوقعات بحدوث تجمعات به من الآن، خاصة يوم الجمعة قبل فترة الحظر.

"الأمر مش هيبقى سهل نسيطر على الكورنيش يوم شم النسيم.. الناس بتجهز وترتب تقضي يوم شم النسيم على الكورنيش والناس بتجهز والمحافظات المجاورة بييجوا يحطوا كراسي صغيرة ويقعدوا على الكورنيش ويقعدوا يلعبوا طاولة وشطرنج".

وشرح "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد": "خصصت 7 عربيات من الأحياء يمروا على الكورنيش ويدعوا الناس لعدم الزحام، وبمر بنفسي على الكورنيش لتوعية الناس والناس بتزدحم وكأنه مقولناش حاجة".

وشدد المحافظ: "قدامي 48 ساعة بدرس فيهم الموقف بالتنسيق مع رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ولو كان الأمر يحتاج إجراءات احترازية أشد يوم شم النسيم هنعملها".