تشميع مركز طبي غير مرخص بالشرقية

شن فريق العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية، والإدارة الصحية بالزقازيق، حملة على المنشآت الطبية الخاصة بالزقازيق، ما أسفرت عن ضبط مستوصف غير مرخص وغير مطابق للإشتراطات الصحية، إضافة إلي حيازته أدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحي.

وقامت الحملة بتشميع المستوصف، وضبط كافة محتوياته، وتحرير المحاضر اللازمة، وتحريز المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك بناءًا علي تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة لإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية الخاصة، وضبط المخالف منها.