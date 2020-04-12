توزيع سلع غذائية على أهالي قرية عليم بعد خضوعهم للحجر الصحي في الشرقية

وزعت محافظة الشرقية بالتنسيق مع جمعية خيرية، كراتين سلع غذائية على الأهالي بقرية عليم، التابعة لمركز بلبيس، بعد إخضاع 30 أسرة للحجر المنزلي احترازيا لمدة 14 يوما، عقب إصابة أحد الأهالي بفيروس كورونا.

وقال مصدر بمديرية الصحة بالشرقية أن مستشفى بلبيس المركزي استقبل " أ. أ " عامل، في مصنع بالعاشر من رمضان مقيم بإحدى القرى التابعة لمركز بلبيس مصابا بأعراض ارتفاع في درجة الحرارة وسعال وجرى نقله إلى مستشفى حميات الزقازيق وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تبين إيجابية إصابته بفيروس كورونا، وتم تحويله لمستشفى العزل بالإسماعيلية.

وانتقل فريق من الطب الوقائي إلى محل إقامة المصاب لإجراء عمليات التعقيم اللازمة وفحص المخالطين، وتم اصطحاب 3 من أفراد أسرته "زوجته وابنه وشقيقه"، كونهم آخر أشخاص خالطوا المريض إلى مستشفى حميات الزقازيق لإجراء فحوصات كورونا.