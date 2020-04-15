"عاش بطل ومات شهيد".. "تحية للأبطال" يتصدر "تويتر" لنعي محمد الحوفي

تصدر هاشتاج "تحية للأبطال"، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على خلفية استشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي بالأمن الوطني، إثر تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ومجموعة إرهابية، تحتمي بأحد الأبنية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، التي انتهت بتصفية جميع عناصر الخلية الإرهابية.

وقال أحد المعلقين: "رجال الشرطة المصرية.. دمتم لنا ابطالا، رحم الله شهيد الداخلية، محمد الحوفي"، فيما قال آخر: "تحية لخير أجناد الأرض.. تحية للبطل الشهيد مقدم محمد فوزى.. تحيا مصر بأبنائها الشرفاء.. ولعن الله الإرهاب والإرهابيين، ومن عاونهم ومولهم، مصر كبيرة عليكم يا عرر".

فيما وجه مواطن سعودي، تحية لأبطال مصر من قوات الشرطة: "الله يرحمه ويغمد روحه الجنة شهيد الأمن الوطني المصري المقدم محمد الحوفي.. خالص العزاء لأشقائنا في مصر، عاش بطل ومات شهيد".

فيما ودعت أحدى السيدات الشهيد الراحل في تعليقها عن الحادث: "زغروطة عالية تدوي بالمكان وملايكة طايرة، في كل مكان وزفة بيضا وبستان ودعوة حبايب تطول العنان وكوشة لعريس في الجنة ورؤوس مرفوعة وصحبة واقفة بتتهنى ببطلها الذى سبقها إلى أعالي الجنان.. عريس الجنة".

تنشر "الوطن"، بعض المعلومات الشخصية، عن أسرة الشهيد المقدم محمد فوزي

زوجة الشهيد أمينة ماهر مصطفى شريف، من موالد الأول من مايو عام 1987، حاصلة على ليسانس حقوق، وربه منزل لا تعمل.

الشهيد له ابنتين، الأولى مريم محمد فوزي الحوفي مواليد 2013، والأخرى خديجة الحوفي من مواليد 2016.

والد الشهيد بالمعاش وكان مدير عام التأمين الاجتماعي بدمنهور سابقا، من مواليد الأول من نوفمبر عام 1951، ووالدته وفاء محمد علي مهنا، موظفة بوزارة العدل سابقا، وحاليا على المعاش، ومن مواليد 25 مايو عام 1956.