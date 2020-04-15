وزير التموين لـ"المزارعين": مش هنستلم قمح رطوبته أعلى من 13%

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن متوسط استهلاك الخبز المدعم للأفراد، يختلف من محافظة لأخرى، وهناك ظاهرة في المدن، وهي أن استهلاك الخبز المدعم أقل من القرى، القاهرة مثلا متوسط استهلاكها للخبز أقل من المنيا وسوهاج وأسيوط.

وأضاف مصيلحي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن المراكز أقل استهلاكا من القرى للخبز، ومتوسط الفرد 3.6 رغيف باليوم، مشيرا إلى أن السلع التموينية تكلف الدولة 37.5 مليار جنيه في العام، وبإضافة العيش المدعم يصبح الإجمالي 89.5 مليار جنيه.

وتابع مصيلحي، أن أسعار القمح لم ترتفع، ولكن تم رفعها محليا ووصل الأردب لـ700 جنيه لـ23.5 قيراط، و685 جنيه لـ23 قيراط و670 جنيه لـ22.5 قيراط، موضحا أن زيادة سعر القمح المحلي لتشجيع المزارعين للتوريد ولتشجيع المزارعين للزراعة أكثر العام المقبل.

وشرح مصيلحي أنه يجب أن نقلل من الإعتماد على الداخل وعدم الإعتماد على الخارج، موضحا أن موسم حصاد القمح تأخر هذا العام بسبب الأمطار الغزيرة وهو ما سبب في ترك القمح لمدة أكبر في الأراضي "بنصح المزارعين أوعى تحصد بدري.. موسم القمح من 15/4 لـ15/7، مش هنستلم قمح رطوبته أعلى من 13% لأنه مش بعيش كويس في الصومعة".

واستكمل: "تم استبعاد كل موسم القمح وكل العاملين بيها من قرار الحظر".