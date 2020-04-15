فيديو.. مصيلحي: عصابات تزوير بطاقات التموين متواجدة بالسجون الآن

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية إن مصر لديها أقوى وأدق قاعدة بيانات موجودة لدى وزارة التموين، وبالنسبة لبطاقات التموين بعد مجهود جبار من الرقابة الإدارية ووزارة الإنتاج الحربي والاتصالات، "كان في أخطاء كبيرة جدا في هذه المنظومة، وأسماء مكررة وأسماء غلط وأرقام قومية غلط، مكانش في حاجة غلط ومش موجودة، ونسبة تكرار الرقم القومي الواحد في البطاقات تصل لـ20 مرة".

وأضاف مصيلحي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد" أنه كان يوجد 80 مليون شخص في بطاقات التموين وقت التنقية، منهم 10 مليون خطأ، بنسبة 5 مليار جنيه، "في ناس بتضرب بطاقات وتبيعها وفي عصابات، وفي ناس مسجونة دلوقتي منهم، كان 4 بس يقدروا يعملو عصابة ويزوروا بطاقة واحد من شركة البطاقات مع حد من التموين وبقال وحد من المخبز العصابة تكتمل".

وتابع مصيلحي: "بقى عندنا قاعدة بيانات واحدة وتتحكم بها الرقابة الإدارية وكل شهر الإنتاج الحربي يدير عملية صرف التموين، ولم يعد لأي بني آدم علاقة بالبيانات سوى مكاتب التموين للتعديل والرقابة الإدارية للمراجعة وأصبحت العملية تسير بكشل منضبط لمنع أي خلل".

وشرح مصيلحي: "وارد يكون حصل أخطاء في الحذف، ولما حذفنا ناس كتيرة رجعنا الناس اللي كانت تستحق الدعم بناءا على توجيهات الرئيس السيسي، ولكن الأخطاء كانت غير مقصودة".