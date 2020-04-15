وكيل تعليم دمياط: ما يحدث اليوم نجهز له منذ سنوات

أكد عادل عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن الأبحاث والمشروعات المكلف بها الطلاب، ستحقق نقلة كبيرة في التحول الرقمي والتعليم عن بعد.

وأوضح عبدالتواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن ما يحدث اليوم، يتم التجهيز له منذ سنوات، لافتًا إلى تواصل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، مع المديريات يوميًا، من أجل الاطمئنان على سير موضوع الأبحاث.

وأشار عبدالتواب، إلى وجود خلية من المعلمين الشرفاء على حد تعبيره تعمل على إرشاد الطلاب عن المشروعات والأبحاث وطريقة عملها، مشددًا على أن الوزارة، لن تسمح بالاستغلال أو بيع الأبحاث، واستغلال الظروف، مؤكدًا أن من يفعل ذلك سيكون مصيره السجن.