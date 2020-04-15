ابنة هشام بركات ناعيه محمد الحوفي: "لولا الشهداء مكنش هيبقى فيه مصر"

تأثرت المستشارة مروة هشام بركات، ابنة النائب العام سابقا الشهيد هشام بركات، باستشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي بالأمن الوطني، الذي استشهد إثر تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ومجموعة إرهابية، تحتمي بأحد الأبنية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، التي انتهت بتصفية جميع عناصر الخلية الإرهابية.

وقالت "بركات"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، إن هناك مواطنين ليسوا متفهمين لمعنى الشهادة، وأن يستشهد شخص من أجلهم ولحماية حدودهم، "اللي توفى النهاردة عنده ولاد صغيرين ده حرام، طب أنا أبويا سندني طول عمره لما كان عايش كان سندي، وكنت محظوظة بكده، بس الأطفال الصغيرة دي ذنبها إيه أبوها يروح منها".

وتابعت: "فيه ناس مش مقدرة يعني أيه شهيد، يعني حاجات كتير أوي، كلمة تقيلة أوي على فكرة، ليها وزنها، ولازم الناس كلها تفهم اللي بيموتوا ويفدوا مصر مش أرقام في قائمة بنشوفها، دي كلمة معانها لولا الشهيد دول مكنش بقى فيه مصر".