برلماني يقترح على وزير التموين إصدار "فيزا سلعية" بدلا من البطاقات

اقترح مجدي ملك، عضو مجلس النواب، أن يتم إصدار فيزا سلعية، وليست نقدية لمستحقي الدعم، على الدكتور على مصيلحي وزير التموين، من خلال منافذ وزارة التموين، لضمان توافر السلع بمنافذ التموين، ويكون له حق اختيار المكان، وتوقيت ونوع السلعة، لتعزيز قيمة الدعم، وتواجد السلعة في الفيزا لوقت احتياجه، لتقليل حجم الوسطاء.

ورد وزير التموين خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد": "إن شاء الله سننوه عن اللي أنت بتقترحه ده".

وأوضح وزير التموين خلال الحوار، أن هذه الفترة مكاتب التموين حصرت الخدمات الالكترونية، على بدل الفاقد وبدل التالف، مشيرا إلى أن إضافة الزوجات، أغلقت مؤقتا بسبب أزمة فيروس كورونا، ويجب على راغب إضافة الزوجات، تسليم مكتب التموين الأوراق، والمكتب يحول الأوراق للوزارة.

وشرح وزير التموين، أن من تم حذفه من بطاقات التموين بسبب امتلاكه سيارة ويعمل عليها أو تعمل مع أوبر وكريم أو ماشبه عليه أن يثبت ذلك بالأوراق أو يعمل بحث اجتماعي أو أي أوراق تثبت الاحتياج.

وأوضح وزير التموين أن التحكم في بطاقات المواطنين حين صرفها في محافظات أخرى غير المحافظة الأصلية يصبح صعب جدا، مشيرا لوجود 21 سلعة تموينية متوفرة بالمنافذ مختلفة.