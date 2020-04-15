وزير التموين: تخفيضات "أهلا رمضان" بـ1863 منفذ بمحافظات الجمهورية

قال الدكتور على مصيلحي وزير التموين، إنه جرى إلغاء معارض أهلا رمضان، من أجل احترام قرارات عدم التجمعات، وجرى استبدال المعرض الرئيسي بأرض المعارض، ومعارض المحافظات، بالاشتراك مع السلاسل التجارية، و79 شركة صناعة أغذية.

وأضاف وزير التموين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه جرى تحديد 1863 منفذ بمحافظات الجمهورية، أكثر بكثير من منافذ العام الماضي، والقاهرة فقط، بها أكثر من 300 منفذ، والجيزة أكثر من 280 منفذ، بالإضافة لعمل ركن بكافة المنافذ لـ"أهلا رمضان".

وأكد أن كل السلع ستشهد تخفيض لا يقل 15%، حتى 30% على كل أنواع الزيوت والسمنة والمكرونات والأرز وغيرها، وبأسعار في متناول الجميع.

وتابع وزير التموين، أن السلاسل وفرت أيضا كرتونة رمضان بأسعار متفاوتة.