فيديو.. "يحدث في مصر" يعلن حل أزمة نجل محمد عبدالمطلب بالمغرب

أعلن الإعلامي شريف عامر، تدخل شبكة "mbc"، لإنقاذ نجل المطرب الراحل محمد عبدالمطلب، الذي تعرض لأزمة مالية في المغرب، وترك السكن المقيم فيه، لمروره بضائقة مالية.

وعرض عامر، فيديو لنور محمد عبدالمطلب، وهو يتجول في الشقة الجديدة التي وفرتها له قناة "mbc 5"، وذلك خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال عبدالمطلب الابن: "أنا بتوجه بالشكر لقناة mbc 5 لتكريم روح الفنان الراحل محمد عبدالمطلب، في شخص ابنه نور محمد عبدالمطلب".

وأضاف: "هذا شيء اللي عملوه معايا الشكر لا يكفيهم، وأنا الحمد لله بخير، والشقة جميلة وعجبتني، وهرتاح فيها بإذن الله".