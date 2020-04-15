المتحدة لحقوق الإنسان تنعى المقدم الحوفي وتشيد ببسالة الأجهزة الأمنية

نعت المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، شهيد الوطن المقدم محمد فوزي الحوفي، الذى استشهد أثناء قيامه بواجبه في عملية مكافحة الإرهاب، بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.

وأشادت المنظمة، بجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، والتصدي لمخططات الجماعات الإرهابية، التي تستهدف قتل الأبرياء وترويع الأمنين، والنيل من أمن الوطن وسلامة أرضه واستقراره.

وأكد محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أن مصر لا زالت مستهدفة من أهل الشر، وهم جماعة الاخوان الإرهابية بكل تنظيماتها، التي تريد عرقلة الدولة المصرية، لافتا أنه علي جموع الشعب ان يستيقظ الي تلك الظروف الصعبه الغارقة في عمر الوطن.

وتقدم رئيس المنظمة، بخالص العزاء لأسرة الشهيد، ووزارة الداخلية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يديم الأمن والأمان والسلامة والاستقرار على مصرنا الغالية وشعبها الأصيل.