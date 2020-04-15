الثلاثاء الحزين.. استشهاد المقدم الحوفي وأعلى حصيلة يومية لكورونا بمصر

أحداث حزينة شهدها المصريون، في الـ24 ساعة الأخيرة، خلال يوم أمس الثلاثاء، إذ استقبلوا خبرين حزينين.

البداية كانت باستشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي بالأمن الوطني، الذي استشهد إثر تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن، ومجموعة إرهابية تحتمي بأحد الأبنية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، التي انتهت بتصفية جميع عناصر الخلية الإرهابية.

وأسفر التعامل مع الخلية الإرهابية، عن استشهاد المقدم محمد الحوفي وإصابة ضابط أخر وفردين من قوات الشرطة.

ونجحت القوات في التعامل مع الخلية، حيث أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية، عثر بجوزتهم على 6 بنادق آلية و4 أسلحة خرطوش، وكيمة كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

وفي اليوم ذاته، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 14 حالة وفاة.

وتعد هذه النسبة من الإصابات، هي أعلى حصيلة يومية تم تسجيلها بإصابات كورونا المستجد داخل البلاد.