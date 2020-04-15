"هيئة الدواء": الحديث عن لقاح أو دواء لـ"كورونا" سابق لأوانه

أكدت هيئة الدواء المصرية، أن الحديث عن أي أدوية أو لقاحات للوقاية من أو علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مازال سابق لأوانه، مبينة أنه حتى الآن لم يتم اعتماد دواء أو لقاح للوقاية من أو علاج الإصابة بهذا الفيروس حيث أن جميع الأدوية المطروحة مازالت في إطار الاستخدام التجريبي.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على صحة وسلامة المواطنين والجهود المبذولة من الدولة لاحتواء عدوى فيروس كورونا المستجد والتى تستوجب تكاتف جميع المؤسسات ،

وأكدت هيئة الدواء المصرية، أنها تتابع باهتمام مع كل الدوائر العلمية والجهات والهيئات الصحية الدولية هذا الشأن للوقوف على مستجدات نتائج التجارب المعملية والدراسات السريرية التي تجري حالياً لاختبار مدى فاعلية وامان الأدوية المقترحة لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "Covid 19" بمختلف دول العالم.

وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين بمراجعة مقدمي الخدمات الصحية في هذا الشأن، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.