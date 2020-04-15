البحوث الفلكية يعقد أول ندوة على الإنترنت عن شهر رمضان

افتتح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث، قبل قليل، ندوة علمية بعنوان "رؤية هلال رمضان بين الشرع والعلم"، عبر الإنترنت، وذلك بمقر المعهد الرئيسي بحلوان، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث، إنّه نظرا للإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا، تم بث المحاضرات عن طريق موقع المعهد، موضحا أنّ المحاضرات ستتناول العوامل الفلكية التي تحكم رؤية الهلال، ورأي علماء الفلك وعلماء الشريعة، ورصد الأهلّة عن طريق الاقمار صناعية، فضلا عن إمكانية توحيد بدايات الشهور الهجرية في العالم العربي ويحاضر في الندوة عدد من باحثي معمل أبحاث الشمس بالمعهد ودار الإفتاء المصرية.