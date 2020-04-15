أمطار خفيفة غدا.. والعظمى في القاهرة 28

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس استمرار ارتفاع درجات الحرارة، إذ يسود في القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

وتوقع الخبراء، أن يشهد الوجه البحري أيضا طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، وأن تشهد السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة تؤدي إلى اصطراب الملاحة البحرية.

كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال على وسط سيناء، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وأن يشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، فهي كما يلي:

القاهرة 28 19

الإسكندرية 21 15

مطروح 20 13

سوهاج 33 20

قنا 33 20

الأقصر 34 21

أسوان 35 22