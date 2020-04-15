الأوقاف: جهات مشبوهة تحاول دغدغة مشاعر المصريين بعد غلق المساجد

قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنّ الوزارة أصدرت بيانا لتأكيد غلق المساجد وتعليق الصلوات داخلها بسبب فيروس كورونا.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر 2"، أنّ بعض الجهات المشبوهة ترغب في إظهار أنّ الدولة هي التي تقف حجرا أمام فتح المساجد، مؤكدا أنّ الغلق مستمر لحين زوال العلة لأنّها ما زالت باقية حتى الآن.

وتابع: "نقول للمصريين لا تسمعوا لهذه الصفحات ولا تستجيبوا لها ولا تسمعوا لكل شائعة، هؤلاء يريدون أن يرجفوا الشعب المصري ولا يفعلون ذلك في البلاد التي يعيشون بها والتي أغلقت المساجد من أول وهلة، ووفقا لمنظمة الصحة ووزارة الصحة كانت مصر هي آخر دولة تغلق المساجد وعلقت الصلوات داخلها ولكن هؤلاء يريدون دغدغة عواطف الشعب المصري، ويأججوا المشاعر نحو العبادات رغم أنّهم أبعد ما يكون عن هذه العبادات".