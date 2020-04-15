الاتصالات: تخصيص أيام 26 و27 و28 أبريل لصرف منحة الـ500 جنيه للمتخلفين

قالت مصادر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم تخصيص أيام 26، 27، 28 أبريل للمتخلفين عن صرف صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمتضررين من تداعيات ڨيروس "كورونا المستجد".

وذكرت المصادر لـ"الوطن"، أن الصرف سيكون في الأيام المحددة، وذلك لتجنب ازدحام المواطنين والحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين.

وتابعت المصادر، نه سيتم تسليم كل مستفيد من منحة العمالة غير منتظمة بطاقة البريد المصري "Easy pay" مسبقة الدفع على أن يتم استخدام البطاقة في الحصول على المنحة لمدة شهرين بدءاً من الشهر المقبل، وسيتم اضافة المستحقات المالية للمواطنين تلقائياً على نظام بطاقات الدفع الإلكترونية للبريد المصرى وفقاً لمواعيد الصرف المحددة طبقاً للفئات العمرية.

وأوضح المصادر، أن من أبرز مميزات البطاقة أنها تمكن المواطنين من صرف المنحة من خلال ماكينات الصرف الآلي المنتشرة أو فروع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية أو استخدامها للشراء من خلال نقاط البيع بدءاً من الشهر المقبل، وذلك بهدف توفير العديد من طرق الصرف أمام المواطنين لتسهيل حصولهم على المنحة.