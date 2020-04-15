محافظ الغربية يوجه وكيل "التعليم" بانتظام صرف المعاش ومنحة الرئيس

أعطى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، تعليماته إلى ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التعليم بالغربية، بمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة، ومعاشات التطبيقيين بمدارس الغربية، والتي كان قد تم تجهيزها لاستقبال المعاشات التابعة للتضامن الاجتماعي والبريد .

وأكد وكيل الوزارة، أن جميع المدارس تم تجهيزها وتطهيرها بالكلور والمطهرات اللازمة، وتم فرشها بالكراسي والمقاعد المناسبة، وتم الحفاظ على المسافات بين كل مستفيد فيما لا يقل عن متر مربع، كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "حسن" أن المتطوعين بالعمل داخل مدارس الغربية من أبنائنا المعلمين والأخصائيين يقدمون يد المساعدة لجميع المستفيدين من صرف المعاش أو منحة العمالة المؤقتة .

وأضاف أن جميع الإدارات التعليمية تقدم تقريرا يوميا بما يتم داخل مدارسها، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من قبل جميع القيادات التعليمية لضبط سير العمل داخل مقار تلك المدارس.