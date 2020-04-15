"نقابة الفلاحين" تنعى شهيد الوطن المقدم محمد فوزي الحوفي

نعى حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، شهيد الواجب الوطني المقدم البطل محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه للحفاظ على أمن الوطن.

وأضاف أبوصدام، في بيان، أن فلاحين مصر على قلب رجل واحد، يقفون مع رجال الجيش والشرطة في خندق واحد، ضد كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن.

وتابع نقيب الفلاحين: "ستظل مصر بشعبها قوة واحدة، ضد كل هذه الخلايا السرطانية، التي تستغل الأزمات الطبيعية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية، مشيرا إلى أن هذه الأعمال الخسيسة، لن تزيد الشعب المصري إلا تلاحم مع الشرطة والجيش، وإصرار على دحر الإرهاب واقتلاعه من جذوره".