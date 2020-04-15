واشنطن تدعو الليبيين إلى محاربة كورونا عوضا عن محاربة بعضهم

دعت السفارة الأمريكية لدى طرابلس القادة الليبيين، إلى محاربة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"عوضا عن محاربة بعضهم، مشيرة إلى أن تصاعد العنف يحول الموارد عن مسار الاستجابة للوباء العالمي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تصاعد العنف في ليبيا يؤدي إلى إطالة أمد النزاع، ويعرض المدنيين الأبرياء لخطر مميت، ويحول الموارد عن مسار الاستجابة لجائحة فيروس كورونا. يجب على القادة الليبيين محاربة الفيروس وليس بعضهم البعض".

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعربت في وقت سابق، عن قلقها الشديد إزاء استمرار التصعيد، ودانت الأعمال الانتقامية في المدن الساحلية الغربية والقصف العشوائي لمدينة طرابلس.