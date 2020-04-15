 وزارة الصحة السودانية: لا إصابات جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة السودانية، إنه لم يتم تسجيل حالات إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليبقى عدد الحالات المُسجلة 32 إصابة.

وذكرت الوزارة السودانية، في بيان اليوم، أن اللجنة الفنية لمواجهة الأوبئة عقدت اجتماعا، استعرضت خلاله التقارير الوبائية التي أكدت أن الإصابات بكورونا المستجد مازالت 32 إصابة متضمنة 5 وفيات.

وأشارت الصحة السودانية، إلى رصد 35 حالة اشتباه جديدة، تخضع جميعها في مراكز العزل للفحص المعملي.

وكانت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، قررت الإغلاق العام لولاية الخرطوم، بدءا من السبت المقبل، ولمدة ثلاثة أسابيع.