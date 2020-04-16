"مياه الجيزة": استمرار أعمال إصلاح خط توسعات محطة إمبابة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة استمرار أعمال الإصلاح لخط المياه قطر ألف مم، الخارج من توسعات محطة مياه إمبابة والمغذى للخزان الياباني بالرماية بمنطقة الخلايفة بالوراق، وذلك نظرا لتعديات البناء بالقرب من الخط، وكمية المياه التي نتجت عن الكسر، ما استلزم دفع الشركة بعدد 30 سيارة شفط وسيارة سيول لشفط كميات المياه، وعليه فالشركة تعمل في ظروف دقيقة للغاية تسببت في تأخر الإصلاح.

وأوضحت الشركة أنها تكثف الأعمال لإنهاء الإصلاح في أسرع وقت.

والشركة إذ تأسف عن هذا العطل الخارج عن إرادتها فإنها تبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة، وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة في حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.