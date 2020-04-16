والد الشهيد الحوفي: ابني كان وطنيا وأمينا.. وأحفادي هيدخلوا كلية الشرطة

أكد فوزي الحوفي والد الشهيد البطل المقدم محمد فوزي الحوفي، شهيد حادث الأميرية الإرهابي.

وقال الحوفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "الحمد لله وأنا ابني راح شهيد عند ربنا سبحانه وتعالى والبلد هتفرز غيره وعندي أحفادي هطلعهم ويدخلوا كلية الشرطة ولازم ياخدوا بثأر محمد ابني وزي ما كان بيأدي رسالته على أتم وجه وكان قدوة حسنة وكان أمين في عمله زي ما رؤساؤه قالوا قدامي في عمله".

وتابع: "ابني كان وطني من الدرجة الممتازة وربنا يحطه في أعلى الدرجات وإن شاء الله لو أنا كنت موجود على قيد الحياة هيدخلوا كلية الشرطة ولو مش موجود هيدخلوا كلية الشرطة برضه إن شاء الله".