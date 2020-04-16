عيد: الجماعات الإرهابية ترتكب عملا خسيسا خلال انشغال الدولة بـ كورونا

قال سامح عيد، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن شعب دمنهور بأكمله كان في جنازة الشهيد محمد الحوفي، وليس فقط عائلتي والده ووالدته.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "cbc": "عائلة والد الحوفي ووالدته عريقتان، وشعب دمنهور كله متضامن ضد الإرهاب، ومع الدولة المصرية والجهاز الأمني، والكل كان حزينا بوفاته"، مشيرا إلى أنه الذكر الوحيد على ابنتين لوالده ووالدته.

وتابع أن ما حدث عمل في منتهى الخسة بأن يخططوا لمثل هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية أثناء جائحة كورونا، و"بيخططوا لعملية في الوقت اللي كل الشعب بيحاول يتضامن ويجتهد للخروج من هذه الأزمة، والجهاز الأمني معبأ بجهد إضافي بداية من منع التجوال بسبب الحجر الصحي وقوات الأمن كلها منتشرة في ربوع مصر لتأمين الانضباط".