المسلماني يفجر مفاجأة: جامعة زويل بها جهاز يمكنه المساعدة ضد كورونا

كشف الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، عن وجود جامعتين بحثيتين في مصر، إنشئا خصيصا للأبحاث العلمية.

وقال المسلماني، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الجامعتين هما جامعة النيل وجامعة زويل، وتأسيسهما كان من البداية لأغراض بحثية.

وأوضح المسلماني أن جامعة زويل لديها جهاز لا توجد منه سوى نسختين في العالم، أحدهما في جامعة كالتك الأمريكية والأخرى في جامعة زويل المصرية، وهو جهاز التصوير رباعي الأبعاد، الذي ابتكره العالم الراحل الدكتور أحمد زويل.

وطالب زويل القائمين على جامعة زويل باستخدام هذا الجهاز المتطور والنادر في أبحاث كورونا، لافتًا إلى أن هذا الجهاز يعمل بتكنولوجيا النانو ويستخدم الفيمتو ثانية كسرعة للتصوير.