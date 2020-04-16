"لم يكن مريضا بفيروس كورونا".. حقيقة فيديو الأردني المقتول بعيار ناري

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لمقتل رجل في الأردن كانت عائلته تحتفل به بعد الخروج من المستشفى والتعافي من فيروس كورونا المستجد، حيث أصابه عيار ناري عن طريق الخطأ من أحد أقاربه.

وبعد البحث وجد أن لا صحة لإصابة القتيل بفيروس كورونا المستجد، حيث قال يحيى أبو وسام، أحد أهالي بلدة عمراوة الأردنية، إن القتيل كان يقضي عقوبة السجن منذ ما يقرب من 8 سنوات ولم يكن مصابا بكورونا ولا صحة لما أثير على موقع "فيسبوك".

وأضاف أبو وسام لـ"الوطن": "الواقعة كانت منذ 3 أيام وحدثت عند وصوله إلى المنزل بعد خروجه من السيارة وتم نقله إلى المستشفى".

وكانت صحيفة الرأي الأردنية ذكرت أنه وصل إلى مستشفى الرمثا الحكومي مساء الاثنين الماضي رجل متوفى بحسب مديرالمستشفى الدكتور سعود ذيابات.

وأوضح مصدر للصحيفة الأردنية أن سبب الوفاة إصابة بعيار ناري بالرأس بإطلاق نار.

وأضافت الصحيفة الأردنية أن مواطنا يبلغ من العمر 50 عاماً أسعف إلى مستشفى الرمثا الحكومي جراء إصابته بعيار ناري بالرأس إلا أنه وصل متوفى وتم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

وضبطت الأجهزة الأمنية مطلق النار والتحقيقات جارية في الحادث.